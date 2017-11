Venstre: Vi blev lagt på is

Venstres borgmesterkandidat, Line Holm Jacobsen tidligt på aftenen i går. Der var stadig humør og håb på det tidspunkt, senere blev hun og partiet ramt af stor skuffelse. Foto: Hans Jørgen Johansen

Lejre KV17 - 22. november 2017 kl. 12:08 Af Agnete Vistar

Det var en både træt og skuffet Line Holm Jacobsen, der sent tirsdag aften måtte se Venstres drøm om at generobre borgmesterposten i Lejre fordufte, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Og selv om hun godt kunne smile, kunne man også ane en vrede over, at Venstre - trods det, at partiet blev det største i Lejre med otte mandater og en stemmeprocent på 25,4 - måtte finde sig i at blive udgrænset, da der skulle forhandles om nyt flertal sent på aftenen.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, lige til målstregen, og vi var tæt på at kunne samle en blå blok. Jeg er skuffet over, at borgmesteren blot er kørt videre. Hvis han havde rakt hånden ud og virkelig ment det, han sagde om et skabe et bredt samarbejde henover midten i kommunalbestyrelsen, så ville det have klædt ham at tilbyde os en udvalgsformandspost, ligesom vi havde i forrige periode, siger Line Holm Jacobsen til Dagbladet.

- Men vi har intet hørt. Da TV Lorry var færdig med at interviewe os, da mandatfordelingen var kendt, sagde Carsten Rasmussen, at han lige skulle samle rød gruppe, så ville han henvende sig. Men vi fik ingen melding. Det er et forkert signal at sende, når man siger, at man vil lave et bredt samarbejde hen over midten. At det flertal, der er dannet, skulle være bredt, er ikke den oplevelse vi har, siger Line Holm Jacobsen og tilføjer:

- Dansk Folkeparti har heller ikke fået nogen henvendelse. Vi blev lagt på is.

