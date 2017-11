Se billedserie Den nye formand for Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard, er valgt ind for Radikale Venstre. Foto: Hans Jørgen Johansen

Erfaren skolemand bliver udvalgsformand

Lejre KV17 - 22. november 2017 kl. 13:19 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Bisgaard, spidskandidat for Radikale Venstre, kom ind i den nye kommunalbestyrelse og bliver formand for Udvalg for Børn og Ungdom, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Med ham får kommunalbestyrelsen en erfaren skolemand som formand for Udvalg for Børn og Ungdom. Han er skolekonsulent i Københavns Kommune og læreruddannet. Politikerrollen er dog helt ny for ham. Men han er ikke i tvivl om, at det vil bekomme ham og partiet vel at sidde i det nye flertal.

SF får flere udvalgsposter, hvilke er ikke offentliggjort endnu. Enhedslistens Ivan Mott bliver formand for teknik og miljøudvalget; en post, som han har arbejdet meget på at opnå.

Grethe Saabye (K) bliver formand for et nyt udvalg - erhvervs, turisme og landsbyudviklingsudvalget, meget i tråd med det udvalg, hun pt. er formand for.