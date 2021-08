kunstens kreative huler byder velkommen

Se billedserie Paul Enøe Johansson er med på Køge Kunstrute for fjerde gang og glæder sig til at fortælle publikum om sine værker. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge - 04. august 2021 kl. 18:00 Af Henrik Førby Jensen

Den mangfoldige kreativitet vælder beskueren i møde, når man træder indenfor hos billedkunstner Paul Enøe Johansson, der har sin arbejdsplads og atelier i hjemmet på Sygehusvej 28 i Køge.

Lyset strømmer gavmildt ned over malerier af halvnøgne kvinderi det højloftede atelier, som blandt meget andet også rummer en samling af antikke tøjbamser, skilte, kunstbøger og Enøes personlige lp samling.

Træder man til højre i entreen går man direkte ind i billedkunstnerens LP-udsalg, russisk julepynt fra 1930'erne fylder den tilstødende karnap og ved det rustikke langbord i køkkenet kan man over en kop kaffe beundre udsigten til en smuk, gammel motorcykel.

Lys for de kreative Beskrivelsen af det kreative hurlumhejhus er langtfra udtømmende, men nysgerrige har mulighed for at kigge indenfor ved årets udgave af Køge Kunstrute, hvor Paul Enøe er med for fjerde gang. Ialt 30 lokale kunstnere åbner lørdag den 14. og søndag den 15. august deres hjem og atelier for de interesserede ganske gratis. Kunstruten er vigtig. Den lyser vejen op for den lokale kreativitet, påpeger Paul Enøe.

- Det er jo sjældent, man ellers skriver postkort uden modtager, men det kan man være nødt til som billedkunstner. Derfor er det godt, at vi har Køge Kunstrute - så vi ikke bare sidder og maler ud i mørket. Jeg kan rigtig godt lide at fortælle om mine billeder og jeg er meget interesseret i at formidle mit syn på kunst, siger Paul Enøe.

Alvor og humor Gennem årene er Paul Enøe blevet kendt som "ham med de nøgne damer" og han lægger da heller ikke skjul på sine glæde ved at have portrætteret en lang række mere eller mindre afklædte kvinder. Han tager dog afstand fra de, der mener, at billederne er vulgære eller endog pornografiske.

- Der er jo ikke noget porno i mine billeder, fastslår han og vedgår sig gerne, at malerierne af menneskekroppe sælger godt.

- Det gælder faktisk både mænd og kvinder. Bøsserne udgør et kæmpe publikum, siger han.

Denne dag har han dog mest lyst til at tale om et par aktuelle billeder, der både indeholder humor og alvor. Det største er et portræt af ham selv og hans fire børn. Temaet er døden. Mens børnene er tydelige på maleriet, er Paul Enøe ved at forsvinde. Billedkunstneren har overlevet to blodpropper i hjertet og forholder sig nøgternt til livets afslutning.

- Jeg føler, at jeg er på grænsen til at smutte afsted. Rundt omkring i husets skuffer ligger der sedler til min kone om, hvad hun skal gøre med forskellige ting, når det sker. Jeg har det fint nok med, at livet skal slutte en dag. Der skal gøres plads til en ny generation. Jeg kan godt lide det billede, men mine børn og min kone kan ikke lide det - fordi de godt kan lide mig, siger den bare 67-årige Enøe.

Det andet billede er malet ovenpå et landskabsmaleri og er ganske enkelt: Et par underben og fødder med knaldrød neglelak og en mand med en slående lighed med billedkunstneren selv, der "hopper ind" foran beskueren er tegnet op med en hvid outliner.

- Det er jo de dér billeder, alle sender fra deres ferie med fødderne - og så det dét gamle fjols, der hopper ind foran fotografen. Sådan er det med mine billeder - der skal gerne være noget humor i dem, griner Enøe.

Kunst og kunsthåndværk Indtil sidste efterår underviste han elever på Herfølge Skole i billedkunst og en af hans vigtigste pointer er, at man bør skelne mellem den gode håndværker og den gode kunstner. Et kunstsyn, som også præger hans egne værker. De bedste værker er ikke nødvendigvis pæne.

- Det handler ikke om, hvorvidt det er et pænt værk, men om det er et godt værk, siger han uddyber:

- Kineserne kan tegne og male helt præcis, hvad du beder dem om. Helt uden at tage stilling. Det er rigtig godt håndværk. Men er det kunst? For mig handler kunst om at tage stilling til tema, former og farve. Picasso kunne også male helt præcist som tingene så ud - men så blev fotografiapparatet opfundet og så tænkte han: "Hvad skal jeg gøre nu?". Og så fandt han på at male kvinder så man kunne se dem forfra og fra siden på samme tid. Og det blev så til kunsthistorie. Det har jeg sund respekt for, forklarer billedkunstneren.

Personlige undersøgelser At andre gentager og lærer at reproducere velkendte teknikker, finder han personligt uinteressant. At lære at male kubistisk som Picasso eller at genskabe Monets åkander. Den gode kunst er personlig og kræve personlig fortolkning og mange valg hos den udøvende kunstner.

- Jeg synes, det er sjovt at se noget, som jeg ikke har set før. Og som der ligger en undersøgelse bag, forklarer Paul Enøe.

Han finder dog også stadig inspiration ved at studere de gamle mestre.

- Jeg kan blive ramt af genkendelse. Jeg kan sidde i bussen og komme til at tænke på Monet og hans åkander. Hvordan kunne han sidde og male de åkander dag efter dag efter dag? Og så kan jeg genkende hans fascination af lyset. Hvordan det rammer åkanderne, forklarer han.

Vigtige lokale medier I en digitalt domineret tidsalder benytter han også lejligheden til at hylde de lokale medier. Ganske vist tilbyder de sociale medier en lang række platforme til markedsføring, men mængden er efterhånden blevet helt overvældende, oplever billedkunstneren.

- Min kone og jeg sælger malerier, plader, julepynt og en masse andre ting, men hvis jeg går ind på internettet, er der 10.000 af den slags sider på Instagram. Det er helt uoverskueligt. Derfor er det vigtigt, at vi har Køge Kunstrute og de lokale medier. Dagbladet og ugeavisen. Og at folk bakker op om dem, påpeger han.

Kamp for anerkendelse Paul Enøe har gennem sine mange år som billedkunstner kæmpet sin kamp for at blive set og anerkendt for sine malerier. Gennem årene har han udstillet på udstillingsbygningen Den Fri og præsenteret sine værker for nogle af den internationale kunstverdens store navne. Desuden har han solgt mere end 100 værker via auktionshuset Lauritz og har masser af gange været portrætteret og interviewet i lokale og nationale medier. Men porten til de anerkendtes rækker forbliver lukket.

- Og et eller andet sted er jeg måske ligeglad. Jeg bliver holdt ude af parnasset - de siger, at jeg ikke er rigtig kunstner. Og billedkunstnerne er jo sure på mig. Jeg har jo solgt billeder på Bukowskis i Stockholm og i Bredgade og det har jeg jo ikke fået lov til. Billedkunstnerne må ikke sige, at ham der Paul Enøe, han er en god billedkunstner - så har de sagt noget, de ikke må, mener Paul Enøe.

Læs mere om Køge Kunstrute på www. kunstruten.com.