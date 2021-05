Zuverænt Zveddampende baggårdsboogie med ZZ Top Jam

"Det burde efterhånden stå klart for enhver, der har oplevet ZZTJ og den autoritet, det engagement, den energi, den hengivenhed og - ikke mindst - spilleglæde, bandet hylder forlægget med. Uanset hvad fanden de selvbestaltede meningsdannere så ellers siger. Når d'herrer Søren Madsen (vokal), David Kampmann (guitar), Vit Musil (bas) og Jesper Hyldahl (trommer) - alle fire musikere med mange års erfaring - entrer scenen, er det med det erklærede mål at give dig, dig og ikke mindst DIG en uforglemmelig oplevelse. En svedig, sej og swingende fest af format via en lang række klassikere fra forlæggets telefonbogs-tykke bagkatalog. ZZ Top Jam's ry fik også hurtigt spredt sig ud over landets grænser, faktisk helt til ZZ Top's eget hjemland USA. I 2010 medvirkede på således på en fan-baseret tribute plade til Texas bandet selv - med deres anmelderroste udgave af "La Grange".