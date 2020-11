Wika Meny er kommet i julehumør

Købmand Per Jensen fra Wika Meny i Køge er i julehumør. Derfor har han valgt at støtte Røde Kors Køge.

- Der er ekstra brug for hygge og god julestemning i en situation, hvor vi alle sammen er påvirket af Covid-19. Det vil vi gerne være med til at sørge for, siger købmand Per Jensen