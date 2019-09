Medarbejdere i Køge Kommune kan i fremtiden få nye muligheder for at indberette begrundet mistanke eller konkret viden om strafbare forhold, svigt, svig, bedrageri eller lignende. En såkaldt whistleblowerordning er således på vej. Foto: Elmer Madsen

Whistleblowere kan få luft i sager om svigt og lovovertrædelser

Hovedformålet bliver i givet fald, at whistleblowerordningen skal sikre »åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove fejl og ulovligheder.«

På tirsdag skal sagen drøftes på et møde i Økonomiudvalget, og forud er gået et forløb, hvor forvaltningen har klarlagt rammerne for en eventuel ordning, skriver DAGBLADET.

