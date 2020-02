I foråret 2019 fik Køge Private Realskole besøg af en kinesisk delegation. Siden da har privatskolen endnu en gang udskiftet sin skoleleder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Whistleblower-sag: Bestyrelsesformand afviser urent trav

Køge - 29. februar 2020 kl. 11:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DAGBLADET Køge fik torsdag i denne uge en snak om sagen med Jens Birk, der er bestyrelsesformand for Køge Private Skole. Interviewet følger herunder:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt jer uddybe dele af jeres svar og give yderligere informationer. Hvad tænker du om det?

- Hvis styrelsen har brug for de oplysninger, så må vi give dem det, siger Jens Birk.

Kort om sagen I oktober i 2019 modtager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet flere whistleblower-henvendelser »vedrørende forhold på Køge Private Realskole«. Det drejer sig overordnet skolens administration, økonomi og ledelse

I henvendelserne rejses der blandt andet kritik af den nu tidligere skoleleders adfærd over for skolens medarbejdere og elever. Det oplyses, at der er klaget til bestyrelsen over skolelederens adfærd.

Derudover rejses der »en bekymring for administrationen af skolen i forhold til skolens økonomi og ansættelsesprocessen ved skolelederens ansættelse i januar 2019.«

På baggrund af henvendelserne valgte styrelsen at sætte skolen i et såkaldt enkeltsagstilsyn med henblik på at undersøge kritikpunkterne nærmere.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmoder derfor Køge Private Realskole om en redegørelse for en række punkter, som privatskolen efterfølgende sender.

Herefter bliver sagen behandlet, og den 25. februar i år anmoder styrelsen om yderligere oplysninger fra privatskolen og uddybende svar på en række punkter. Hvorfor tror du, styrelsen har behov for en uddybning og yderligere information?

- Styrelsen tænker, at der er et behov, så det må du spørge dem om, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Er det et udtryk for, at jeres første svar ikke var godt nok?

- Nej. Jeg tænker, at styrelsen har brug for flere oplysninger, og det skal de selvfølgelig have, understreger Jens Birk.

Spørger ind til coaching Styrelsen skriver, at de har fået nye whistleblower-henvendelser om andre forhold, som I i første omgang ikke blev bedt redegøre for. Hvad tænker du om det?

- Som jeg ser det, er der ikke nogle nye ting, vi skal informere om. Nogle informationer ønsker styrelsen en uddybning af, fordi de har vurderet, at de har brug for at vide mere, siger Jens Birk.

I skal blandt andet svare på spørgsmål om jeres samarbejde med et bestemt rekrutteringsbureau i forhold til ansættelser og coaching-ydelser. Hvordan ser du på det?

- Styrelsen har bedt os om at komme med yderligere informationer, og det vil vi selvfølgelig svare på. Jeg kan afkræfte, at hverken skolen eller andre skule have brugt penge på coaching fra noget firma, fastslår bestyrelsesformanden.

- Ingen snyd Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har konkret stillet spørgsmål til et beløb på 460.000 kroner. Den knap halve million indgår angiveligt som en reduktion i skolens forventede driftsunderskud og likviditetsoverskud for november og december 2019, men ifølge styrelsen er det et beløb, som privatskolen »ikke nærmere har forklaret årsagen til.«.

Derudover kræver styrelsen nu, at Køge Private Realskole fremsender et kontoudtog fra 1. januar 2019 frem til 31. december 2019.

Hvordan ser du på de her spørgsmål om jeres økonomi?

- Jeg tænker, styrelsen har vurderet, at den første redegørelse i første omgang ikke har været uddybende nok, og så spørger de mere konkret ind, og så får de et mere konkret svar, siger Jens Birk.

Hvordan påvirker det jer som skole, at styrelsen nu igen spørger ind til forskellige ting?

- Vi har gjort vores ting ordentligt, og vi kan dokumentere vores ting. Men selvfølgelig bliver man altid påvirket, når nogen spørger ind. Det er klart. Men hvis man graver, fordi man tror, der er snydt eller forfordelt eller brugt penge på noget, som man ikke skulle penge på, så kan jeg afkræfte, at det skulle være sket, understreger bestyrelsesformanden.

