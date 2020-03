Køge Frimærkeklub gennemfører den planlagte byttedag i Rishøjhallen på søndag, selv om sundhedsmyndighederne anbefaler, at man vurderede arrangementer med færre end 1000 deltagere i forhold til smitterisiko og hvilke deltagere, man forventer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Weekendens arrangementer gennemføres trods corona-risiko

Køge - 07. marts 2020 kl. 06:05 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

køge: De planlagte kulturelle arrangementer bliver gennemført i Køge Kommune, selv om regering og Sundhedsmyndigheder anbefaler at aflyse større begivenheder, hvor man forventer mere end tusind deltagere.

Samtidig anbefalede statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag, at man vurderer arrangementer med færre end 1000 deltagere i forhold til smitterisiko og hvilke deltagere, man forventer.

Ingen af de arrangementer, der er planlagt i Køge i weekenden, vil imidlertid blive aflyst som følge af myndighedernes nye retningslinjer for coronasmitte. Det viser en rundringning, som DAGBLADET har foretaget.

Kvinderne kæmper fortsat

På søndag er der planlagt en fejring af kvindernes internationale kampdag på Tapperiet med deltagelse af social- og indenrigsminister Astrid Krag, komiker, skuespiler og bydelsmor Audrey Castanèda og psykolog og forfatter Marie Brixtofte. Her bliver kampdagen gennemført, oplyser arrangørerne.

- Vi tænker, at der er folk, der vil afholde sig fra at komme. Men sidste år var vi 160, så vi regner ikke med at blive i nærheden af tusinde. Vi er sikre på, at det bliver en festlig eftermiddag, siger Pia McKee, tværgående børne- og ungekoordinator, Boligsocial Helhedsplan.

Tapperiet forventer også at gennemføre andre planlagte koncerter og arrangementer.

- Tapperiet har en maksimal publikumskapacitet på 600 gæster og er således ikke berørt af statsministeriets udmelding. Koncerter og arrangementer bliver afholdt som planlagt i marts måned. Men vi følger situationen og opdaterer forholdene og kontakter vores gæster, hvis der skulle ske ændringer eller indskærpelser, oplyser Sidse Marie Olsen fra Tapperiet.

Frimærkerne skal byttes

I Rishøjhallen er der planlagt frimærke byttedag på søndag. Også det bliver gennemført.

- Vi bliver ikke over tusind, så det tager vi helt roligt. Jeg har besluttet, at vi gennemfører. Så må vi bare lade være med at gå rundt og kramme og give hænder, siger formand for Køge Frimærkeklub, Carl Olli Pedersen, der står bag arrangementet.

Han oplyser, at der plejer at være omkring 200 deltagere til frimærke byttedagen.

Også de planlagte koncerter på Teaterbygningen vil blive gennemført, så længe der ikke ventes over tusind deltagere. Det oplyser Køge Kommune, som ejer det lokale spillested. I Køge Kommune har politikken hele tiden været, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Hvis vi har over tusind gæster til et arrangement, så lukker vi arrangementet. Hvis det er under tusind, så kører vi videre, siger velfærdsdirektør Mette Olander fra Køge Kommune.

Kommunen henstiller dog samtidig til borgerne om på eget initiativ at vise hensyn, hvis man har rejst i områder, hvor der er risiko for corona-smitte.