I oktober undersøgte Niras grunden på Søndre Molevej 14, der tidligere husede kemivirksomheden Kemetyl, for at kortlægge den forurening, som kemivirksomheden har efterladt, da man forlod den. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vrede politikere: Kemivirksomhed løber fra regning på forurenet grund

Køges borgmester kalder det for en » fuldstændig uhørt sag«, at kemivirksomheden Kemetyl har trukket teltpælene op på Søndre Havn, men nægter at betale for at rense den forurenede grund efter sig. Nu koster oprensningen Køge Kommune 1,5 millioner kroner.

