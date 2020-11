Vrede lagerarbejdere: - Vi brækker ryggen på Black Friday

Black Friday, Black Week og hvad det ellers hedder har sammen med et voksende forbrugerræs med stigende onlinekøb også en mørk bagside.

Det var budskabet, da pressede lagerarbejdere mødte op i Køge fredag eftermiddag for at tale deres sag til folk på gaden.

Beskeden var blandt andet, at stigende arbejdspres gør, at otte ud af ti lagerarbejdere frygter for deres helbred og nedslidning.