Vrede Borup-borgere: Nej til nyt og udvidet byggeri på »Tuen«

Køge - 17. maj 2018 kl. 15:30 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgermødet i aftes i Borup Kulturhus udviklede sig til en massiv protest mod den kommende lokalplan, der vil tillade udvidet byggeri i Borups grønne oase, »Tuen«.

Helt tilbage i 2003 var der massiv uenighed mellem politikerne og borgerne i Borup omkring en planlagt bebyggelse på »Tuen«, en naturskøn grøn kile, der løber langs Kimmerslev Møllebæk.

Politikerne vandt og fik i 2006 vedtaget en tilrettet lokalplan, der tillader opførelse af 27 parceller.

Der er dog aldrig blevet bygget i området, men nu står en ny entreprenør klar med en plan, der kan betyde helt op til 54 nye boliger i området, og på den baggrund havde kommunen indkaldt til borgermøde i Borup Kulturhus i aftes,

- Det her møde er en del af ny proces, hvor vi gerne vil inddrage jer borgere så tidligt som muligt og ikke først, når der allerede ligger et forslag til en ny lokalplan, indledte formanden for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL).

- Vi er derfor kommet for at lytte, tilføjede han.

Teamleder Anders Mosbæk Nielsen fra kommunens planafdeling ridsede derefter forhistorien op, og han fortalte, at kommunen tilbage i 2016 fik en henvendelse fra firmaet Bozel.dk om et projekt i området.

- Derfor sagde først det tidligere teknik- og miljøudvalg i 2017 ja til at begynde arbejdet med en ny lokalplan, og den beslutning blev godkendt i marts måned af det nye Klima- og Planudvalg, forklarede Anders Mosbæk Nielsen.

- Men det betyder kun, at man er villig til at gå i gang med arbejdet. Det er endnu ikke endeligt besluttet, og vi er her i aften for at høre jeres meninger og få jeres input til, hvad der eventuelt skal med i en kommende lokalplan for området, understregede han.

Inden mødestart var de kommunale arrangører i tvivl om, de skulle sætte stole op til 30 eller 100, som det blev udtrykt, men de første ti minutter blev der konstant hentet nye stole til de omkring 150 borgere, der endte med at møde op.

De fik indledningsvis en fin salgstale af arkitekt Frank Petersen fra Bozel.dk, der gang på gang understregede, at det nye byggeri skal være fleksibelt og først og fremmest tage hensyn til naturen.

- Da jeg første gang så området ved »Tuen«, tænkte jeg bare: »Her kan man godt nok lave noget spændende og super lækkert byggeri. Noget der er anderledes og falder ind i naturen«, sagde han.

Men den positive tone fra arkitekten fandt ingen genklang hos de mange borgere.

Han og de øvrige deltagere fra kommunen blev mødt af en byge af kritiske spørgsmål om byggehøjde, antal af boliger, belastning af vejnettet og beskyttelse af dyrelivet i området.

Flere ville også vide, hvordan en ny lokalplan, der tillader mere og højere byggeri, harmonerer med Byplan Borup.

- Når vi sidder i 2016 i samarbejde med kommunens folk og bliver enige om at kæmpe for at bevare det grønne i byen, så ville det have klædt kommunen at sige, at der samtidig er en ny entreprenør på banen, der vil bygge på »Tuen«, sagde en tilhører.

Det blev fra salen understreget, at Borup vil miste tilflyttere hvis der bygges på »Tuen«, fordi mange netop flytter til byen på grund af den smukke natur, og en borger spurgte, om man så ikke bare kan vedtage en helt anden plan.

- Hvis der kan laves en ny plan om mere og større byggeri, kan der vel også vedtages en plan, der siger, at der slet ikke må bygges på »Tuen«, sagde han.

Men det kan så godt blive en dyr affære for kommunen, forklarede Anders Mosbæk Nielsen.

- Der er jo givet en byggeret, og det kan blive meget dyrt at ændre, fordi det sandsynligvis vil ende med et erstatningskrav, sagde han.

- Jamen, det kommer vel an på, om der er en tilbagekøbsklausul, lød det fra salen.

Og det var et synspunkt, der hurtigt vandt gehør hos de utilfredse borgere.

- Vi vil gerne have håndslag fra vores politikere på, at de undersøger om, lokalplanen kan købes tilbage, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal man holde sig til det oprindelige forslag om maksimalt 27 huse i området, lød konklusionen.

Og da der blev spurgt om, hvor mange der helt er imod byggeri på »Tuen«, blev stort set samtlige arme i salen rakt i vejret.

Der blev dog ikke givet hverken håndslag eller klare svar fra de byrådsmedlemmer, der var til stede ved mødet i aftes.

Afslutningsvis konstaterede en borger, at tidshorisonten i hele processen er et problem.

- Jeg synes, det er unfair, at vi først nu her i aften - så tæt på en beslutning - får mulighed for at give vores mening til kende. I har jo vidst, at det her projekt er i gang siden 2016, sagde han.

Mødet sluttede officielt efter godt to timer, men snakken og debatten fortsatte både i salen og ude på gaden.

