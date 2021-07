Send til din ven. X Artiklen: Voldtægts- og bortførelsessag mod 14-årig: To løsladte mænd anholdt igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldtægts- og bortførelsessag mod 14-årig: To løsladte mænd anholdt igen

Køge - 17. juli 2021 kl. 21:12 Af Anette Gundlach Katrine Wied Kontakt redaktionen

Østre Landsret har bestemt, at to ud af tre mistænkte mænd i voldtægts- og bortførelsessagen mod en 14- årig pige skal varetægtsfængsles. De to mænd er nu anholdt og fremstilles søndag i Retten i Roskilde. Dermed er Østre Landsret ikke enig i Retten i Roskildes afgørelse om, at der ikke var grundlag nok til at varetægtsfængsle to ud af de tre mænd.

Da sagen foregår bag lukkede døre, kan vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Benjamin Rasch ikke fortælle, hvem af mændene, der sidder bag tremmer lige nu.

Den 14-årige pige blev, ifølge sigtelsen, tvunget ind i en bil og kørt til en adresse på Algade i Store Heddinge på Stevns og udsat for et seksuelt overgreb gennem halvanden time, inden det lykkedes hende at flygte.

Retten i Roskilde havde onsdag aften efter et fire timer langt grundlovsforhør, som foregik bag lukkede døre afgjort, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at holde de tre unge mænd bag tremmer, mens holde tre unge mænd bag tremmerpolitiet efterforsker den sag om voldtægt og frihedsberøvelse af den 14-årige pige, som de er sigtet for.

Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi ønskede at få tre mænd på 21 år, 22 år og 24 år fra Køge varetægtsfængslet. For at underbygge mistanken mod de tre afspillede anklager Thomas Rasmussen en 2 timer og 17 minutter lang videoafhøring af den 14-årige pige.

Men dommer Christian Schrøder vurderede, at der over for den 24-årige mand ikke var tilstrækkelig mistanke til, at han kunne varetægtsfængsles, og at der ikke var risiko for, at den 21-årige og den 22-årige mand ville påvirke sagen og politiets efterforskning, og at der på den baggrund heller ikke var grundlag for at fængsle dem. Den afgørelse var anklagemyndigheden dog ikke enig i, og byrettens afgørelse blev derfor kæret til landsretten, som nu har vurderet politiets foreløbige materiale og fundet, at grundlaget for at fængsle de to mænd er godt nok.

