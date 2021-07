Voldtægt og frihedsberøvelse: Retten løslader alle tre mænd

De tre mænd er sigtet for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje, for blufærdighedskrænkelse og for frihedsberøvelse ved at tvinge en 14-årig pige ind i en bil søndag den 11. juli, hvorefter, mener politiet, at de kørte hende til en adresse på Algade i Store Heddinge. Her er de sigtet for at tvinge hende til at drikke alkohol og tage tøjet af hende, hvor efter de skulle have tvunget hende til at udføre oralsex på den 21-årige og den 22-årige mand. Mændene er også sigtet for at beføle hende på kønsdelene. I sigtelsen fremgår det, at de skulle have holdt hende fanget i tidsrummet mellem klokken 19.20-20.50, hvorefter det lykkedes for den unge pige at flygte.