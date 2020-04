Voldsomt uheld - alle slap med skrækken

Mandag formiddag skete der et usædvanligt sammenstød på Lyngvej i Køge.

- En af vores patruljebiler kom blot tilfældigt forbi, efter at parterne selv havde udvekslet forsikringsoplysninger, forklarer Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Kollegerne var derfor bare behjælpelige med at få reguleret færdslen, indtil bilerne blev adskilt, og kvindens bil blev skubbet ind i svingbanen til Rishøj Stadion, så trafikken kunne glide på Lyngvej ud mod motorvejen i begge vognbaner. - Selv for kollegaerne var det et »usædvanligt« uheld, når en trailer nu havnede oppe på den bil, der påkørte den, siger Martin Bjerregaard.