Voldsomt slagsmål på diskotek

Søndag morgen klokken 05.14 kørte flere patruljer til Havnen i Køge, hvor der var slagsmål mellem fire personer. Det viste sig, at de fire mænd kort forinden havde opholdt sig på dansegulvet på et diskotek, hvorefter to mænd på 33 og 35 år fra Køge pludselig havde overfaldet to mænd på 24 og 25 fra Køge, så de to forurettede pådrog sig henholdsvis et flækket øjenbryn og et blåt øje med en rift under øjet.