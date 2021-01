Retten i Roskilde har afsagt dom i en noget usædvanlig sag om hundeluftere. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Voldsomt: Midaldrende kvinder i »catfight« på grund af løs hund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsomt: Midaldrende kvinder i »catfight« på grund af løs hund

Køge - 18. januar 2021 kl. 08:12 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Flere tilfælde af uoverensstemmelser om, hvorvidt hunde skal holdes i snor, kulminerede ved to episoder i august 2019 og marts sidste år.

Uenighederne mundede ud således ud i en voldssag, som byretten for nylig skulle tage juridisk stilling til, og indblandet var begge gange to kvinder, der så vidt forskelligt på, hvorvidt deres hunde skulle holdes i snor på de stisystemer i Køge Nord, hvor de gennem tiden flere gange har mødtes.

Ifølge anklageskriftet i retssagen mod den ene kvinde udviklede det sig ved begge lejligheder til håndgemæng.

Den 62-årige kvinde stod således tiltalt for at have slået, sparket og revet hårtotter af den anden kvinde, ligesom kvinden skulle have sparket modpartens hund. Hun nægtede sig imidlertid skyldig i anklagerne og krævede at blive frikendt.

Kvinden erkendte dog at have trukket den anden kvinde i håret og fået hende ned på knæ. Men det skete som en reaktion på, at den anden kvinde havde spyttet hende i hovedet, forklarede hun ved retsmødet. Dette afviste den anden kvinde pure.

Angst og PTSD Kvinderne havde forud for selve episoderne mødt hinanden før på stisystemerne i Køge Nord, og hver gang havde den tiltalte kvinde påtalt, at den anden kvinde burde have sin hund i snor. Hendes modpart afviste dog hver gang med forklaringen om, at hendes hund ikke gør nogen fortræd, samt at hun har ret til at have den gående uden snor.

Hun forklarede yderligere, at den tiltalte var berygtet for at råbe og true, ligesom mange andre hunde går løs i området, og at det aldrig har været et problem.

Det blev det så denne gang.

Ved den første episode var der imidlertid ikke vidner, der overværede det, og den tiltalte kvinde endte med at blive frifundet for forholdet. Hun var ellers tiltalt ved den milde voldsparagraf for at have tildelt den anden kvinde flere slag i hovedet og på halsen samt for at have kradset hende i hovedet og på halsen.

Men med baggrund i de to parters modsatrettede forklaringer var der ikke tilstrækkeligt stærke beviser for, at den ene kvinde havde udøvet vold mod den anden kvinde, vurderede retten.

Den 62-årige blev derimod dømt for det andet overfald. Her overværede flere vidner optrinnet, og retten lagde i sin domsafsigelse vægt på to vidneforklaringer fra andre kvinder, som begge fremførte, at den 62-årige kvinde havde sparket offerets hund og råbt, at hun skulle have den i snor.

Dertil kom, at vidnerne også forklarede i retten, at de havde set den tiltalte slå flere gange, og at hun desuden havde revet den anden kvinde i håret. Offeret selv havde forklaret, at hun var blevet gennembanket i en sådan grad, at hun ikke kunne få vejret. Og at hun kortvarigt nåede at frygte for sit liv.

Efter overfaldet har offeret desuden fået konstateret post-traumatisk stress-syndrom og angst, tilføjede hun i retten.

Var ikke et slagsmål Retssagen mundede ud i en dom på 60 dages betinget fængsel, ét års prøvetid, 80 timers samfundstjeneste samt et krav om, at den 62-årige kvinde skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen under prøvetiden.

Retten betonede i afgørelsen, at der ikke havde været tale om et slagsmål, samt at den anden kvindes optræden ikke kunne kategoriseres som et angreb. Det var derfor den tiltalte, der bar ansvaret for, at situationen var eskaleret og havde udviklet sig, mente man.

Kvinden ankede dommen på stedet, og sagen ligger ifølge Midt- og Vestsjællands Politi nu ved statsadvokaten.