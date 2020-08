Voldsomme billeder: Varebil brager op i bus

Ifølge politiet sker ulykken, da den 41-årige bilist kører ud af en rundkørslen i den inderste vognbane, og for at undgå den stillestående bus begynder han at trække ud i den venstre vognbane, men her ser bilisten en bil komme bagfra, som kører hurtigere end ham selv.

Den 41-åriges reaktion er at trække tilbage mod højre igen, og dermed ender han med at brage ind i bussens bagende, selvom han forsøger at bremse, forklarer politiet.