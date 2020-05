Voldsom trafikulykke: Bil totalsmadret

Politiet mistænker, at der kan være tale om spirituskørsel, efter at en bilist kørte galt på Billesborgvej i Herfølge natten til søndag.

Politiet oplyser, at det var et eneuheld.

- Der er muligvis tale om spirituskørsel, hvor man er kørt i grøften. Bilen er kørt af af vejen, ned i grøften og ind i en hæk, siger vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, Arne Aabech.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 00.52 natten til søndag.

Føreren var ved bevidsthed, da politiet ankom, og der var intet brækket, oplyser vagtchefen. Manden blev dog sendt til sygehuset med en ambulance.

- Vi har taget en blodprøve fra manden for en sikkerhedsskyld, siger Arne Aabech.

Bilen fik voldsomme skader efter ulykken.