Natten til onsdag udbrød der brand i en bil på Nylandsvej i Køge nær boligområdet Søparken. Politiet formoder, at branden var påsat. Foto: presse-fotos.dk

Voldsom bilbrand i boligområde: Vidne så drenge kaste genstand

Natten til onsdag udbrød der brand i en bil på Nylandsvej i Køge i nærheden af boligområdet Søparken. Hos Midt- og Vestsjællands Politi formoder man, at branden er påsat, da et vidne så to-tre drenge kaste noget ind i bilen forud for branden.