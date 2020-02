Vold, afpresning, våben og narko: Krav om strengere straffe til LTF

Det er første retsdag i ankesagen mod ni medlemmer af Loyal to Familia Køge, og stemningen er afventende. De ni tiltalte, Ricardo Petersen, Omar Qundus, Seltuc Can, Akeel Al-Badri, Kryber Gulabzoi, Coskun Gøcer, Nikolaj Kellit, Johnny Fakhry og Samir Al-Maliki, er alle kendt skyldige i Retten i Roskilde. Her blev de idømt straffe på mellem 2 år og 6 måneder, og op til 7 år og 5 måneders fængsel. Nu skal Østre Landsret afgøre, om det var den rigtige dom. Det vil ske efter en 30 retsdage lang sag. Dommen ventes at falde i april.

