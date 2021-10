En 41-årig mand er sigtet for vold efter et slagsmål på en byggeplads i Køge.

Vold: Slagsmål på byggepladsen

Køge Køge: To kolleger kom op at slås på deres arbejdsplads fredag.

Fredag klokken 11.31 fik politiet en anmeldelse om, at to mænd på en byggeplads på Lykkebækvej i Køge havde været i slagsmål, og at den ene var blevet lettere kvæstet.

Politiet fik på byggepladsen klarlagt, at den tilskadekomne var en 35-årig mand fra Slagelse. Han oplyste, at han var kommet op at skændes med en anden mand om et pengespørgsmål, og i den forbindelse var blevet slået i ansigtet. Politiet anholdt derfor kollegaen, en 41-årig mand fra Fjenneslev, som blev sigtet for vold. Efter afhøring til sagen løslod politiet den 41-årige, som senere vil blive indkaldt til et retsmøde, når sagen skal afgøres. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.