Vokseværk kalder på endnu en præst

På den baggrund har biskoppen i Roskilde givet grønt lys for at menighedsrådet i Køge ser sig om efter en fjerde præst, så de tre nuværende præster kan blive aflastet.

- Der er jo nok at lave med tilgangen af nye boliger i både Køge midtby og på Søndre Havn, siger Christian Damgaard, der er formand for Køge Sogns Menighedsråd.

Han fortæller videre, at menighedsrådet endnu ikke er kommet så langt, at et egentlig jobopslag er slået op, men han kan godt fortælle lidt om, hvad menighedsrådet kigger efter i en ny præst:

- Det skal for det første være en, der kan spille sammen med de tre præster, vi har i øjeblikket, og så må det selvfølgelig også gerne være en, der kan se sig selv i den måde Køge Kirke fungerer på og de arrangementer, vi står for, siger Christian Damgaard .

Han fortæller, at når jobopslaget, som menighedsrådet sammensætter, er klart, så vil det blive slået op, så alle interesserede kan søge stillingen. Her vil de potentielle kandidater så blive indbudt til at give en prøveprædiken for blandt andre menighedsrådet og først herefter kan rådet for alvor tage stilling til, hvem der vil passe ind i Køge Kirke.