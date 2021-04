Vivi Eklund har efterhånden tilpas mange ubehagelige oplevelser med manglende trafiksikkerhed på Svansbjergvej; særligt efter at hendes svigerdatter og to børnebørn for nylig var centimeter fra at blive torpederet. Nok er nok, siger hun og andre naboer til den smalle vej. Foto: Anders Fallesen

Vivis svigerdatter måtte springe for livet med barnevognen

Med en dobbeltbarnevogn, hvori Vivis to børnebørn lå og sov. Samtidig kom biler fra hver retning kørende, og en kvindelig bilist gassede op, da hun ifølge Vivi Eklund troede, hun netop kunne nå at passere fodgængeren med barnevognen.

For nylig var det ved at gå helt galt. Vivi Eklunds svigerdatter kom gående på den smalle Svansbjergvej godt hundrede meter fra jernbaneviadukten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her