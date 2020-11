Kirstine Christiansen (tv.) og Ulla Dahrup (th.) rykker midlertidigt ud af VisitKøges lokaler i Vestergade i forbindelse med en ombygning. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: VisitKøge flytter midlertidigt til Det Grønne Hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VisitKøge flytter midlertidigt til Det Grønne Hus

Køge - 26. november 2020 kl. 19:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Fra 13. januar og frem til vinterferien i uge 8 skal man forbi Det Grønne Hus i Vestergade, hvis man skal besøge VisitKøge.

Turistkontoret flytter nemlig midlertidigt ud af lokalerne i Vestergade 3 for at give plads til en omfattende modernisering i løbet af januar og februar.

- Vi ønsker at styrke kundeoplevelsen både for de lokale og dem, der kommer udefra, så vi vil give butikken et løft med et lettere og lysere udtryk, forklarer Allan Munch, der er direktør for Connect Køge, som turismeindsatsen hører under.

VisitKøge har åbent som normalt både 4. og 5. januar. Derefter vil der være helt lukket i en uges tid, inden man 13. januar genåbner i midlertidige lokaler i Det Grønne Hus.

Moderniseringen af lokalerne ventes at tage cirka seks uger, hvorfor VisitKøge venter at være klar til at slå dørene op i de velkendte rammer ud til Vestergade i uge 8 op til vinterferien. Køge Handel bliver i lokalerne under hele ombygningen.

Moderniseringen er et led i en justering af den lokale turismeindsats, hvor der populært sagt skal sættes lidt mindre fokus på Danmark og lidt mere på lokalområdet.

Det betyder, at der fremover vil være færre brochurer fra jyske turistmål hos VisitKøge - og til gengæld mere plads til at vise mulighederne i Køgeområdet.

- Vi skal blive mere skarpe på at vise byen og området frem. Vi vil folde Køge langt bedre ud, siger Allan Munch.

Han understreger, at man vil bevare både den gode service hos VisitKøge samt salg af blandt andet gavekort og souvenirs. Til gengæld skal ombygningen give bedre udstillingsmuligheder i butikken, hvor man blandt andet vil indrette et central udstillingsområde, hvor der bliver plads til en udskiftelig udstilling med lokalt tilsnit. Det kan for eksempel være med mursten fra Kjøge Mini-By eller noget andet, der illustrerer de mange oplevelser, der ligger og venter i Køgeområdet.

Turistkontoret har ligget i Vestergade 3 siden 1972, og det fik senest en overhaling tilbage i 2000.