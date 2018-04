Se billedserie Mads Andersen (K) overtog posten som formand for Skoleudvalget ved årsskiftet, og han håber blandt andet at være med til at åbne skolerne op for forenings- og erhvervslivet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Visioner: Udvalgsformand vil åbne skolerne

Køge - 29. april 2018 kl. 16:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnen faldt hastigt mod jorden foran Vemmedrup-elevernes nye pavillonskole, og efter at børn og forældre havde tanket op med pølser og sodavand, blev den røde snor klippet.

Det var en råkold januardag for snart fire måneder siden, da Mads Andersen (K) omringet af skoleelever holdt sin første tale som ny formand for Skoleudvalget i Køge Kommune og officielt åbnede den midlertidige og længe ventede pavillonskole i Vemmedrup. Noget af en ilddåb, vil nogen mene, men den 29-årige udvalgsformand er gået ihærdigt til opgaven.

De næste måneder lægger Mads Andersen og udvalgets næstformand, Jeppe Lindberg (LA), nemlig vejen forbi samtlige skoler i Køge Kommune. En rundtur, der skal sætte fokus på den åbne skole, og hvordan man her kan skabe mere plads til foreningslivet og virksomheder.

- Det er vigtigt at komme rundt og få skabt en dialog. Der har førhen manglet samhørighed mellem kommunens skoler, og når vi har været hele vejen rundt, handler det om at komme med en vision for skolerne, forklarer Mads Andersen og uddyber:

- Vi får en idé om, hvad de savner ude på skolerne, og vi vil netop ikke lægge mere hånd på skolerne. De skal være med i processen, for de er de bedste til at vide, hvad der vejen frem.

Den åbne skole Det førnævnte tiltag Åben Skole, som blev til i forbindelse med folkeskolereformen fra 2014, fylder meget for den nye udvalgsformand, der fortæller, at Skoleudvalget for nyligt godkendte en ny strategi.

- Vi skal inddrage kultur, foreninger og erhverv, og der skal laves en strategi for, hvordan vi prioriterer det. Der er eksempelvis mange små virksomheder i Køge, som gerne vil være med, så der er gode muligheder, fortæller Mads Andersen.

Han mener, at tiltaget har en positiv effekt for skoleeleverne.

- Det har stor betydning for den enkelte elev. De dygtigste elever får lov til at prøve sig af, mens elever, der hænger lidt i bremsen, kan hjælpes på vej, siger Andersen, der peger på, at man i øjeblikket har gang i flere gode projekter.

- Eksempelvis er der brandkadetterne i Lellinge, som er et fantastisk projekt. Samtidig skal vi ud og samarbejde mere med fodboldklubber og idrætsforeninger i forhold til at få fodboldtræning i gang i boligområderne.

Mere lokal ledelse Adspurgt om visionerne for skoleområdet de næste fire år nævner Mads Andersen også behovet for mere ledelse på de enkelte skoler.

- Der er brug for mere lokal ledelse - også i SFO'erne - og flere ressourcer. Det er selvfølgelig altid et spørgsmål om prioritering, men vi har tidligere sparet på ledelsen, og det har gjort, at der bliver længere fra medarbejderne til ledelsen og længere fra ledelsen til os politikere, påpeger udvalgsformanden.

Han erkender, at økonomi jo altid er et spørgsmål om de politiske prioriteter, men at skoleområder har behov for en opgradering. Det gælder både de faglige og fysiske rammer.

- Vi har lavet en Masterplan for skoleområdet, og det var en dyr rapport at lave. Målet er nu at sammentænke renoveringen af bygningerne og masterplanen, hvis vi finder pengene. Generelt trænger de kommunale bygninger jo til en kærlig hånd.

Den konservative politiker er også klar til at kæmpe for at løse det »massive rekrutteringsproblem«, som flere skoler i Køge Kommune oplever.

- Vi har en god dialog med lærerforeningen om løse problemet. Alle har en mening om, hvordan vi kan skaffe flere lærere, men nogle lærere føler, at alle er imod dem. Jeg er den største fan af vores lærere, og jeg håber, at vi fremadrettet kan få et tættere samarbejde mellem lærere, skoler, og kommunen, siger Mads Andersen.