Se billedserie Køge Kyst har netop offentliggjort en salgsaftale omkring det store byggefelt SH4 på Søndre Havn i Køge. En stor del af området skal dog først renses før forurening, før der kan bygges. Foto: Torben Thorsø

Vision: Ny bydel skal være verdens bedste

Køge - 18. september 2020 kl. 15:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdens bedste hverdag.

Det er ganske enkelt målet for den nye bydel, der ligger helt ud mod vandet, stranden og strandengen i Køge, og som i de kommende år skal rumme 500 ejer- og lejeboliger til alle aldre og familietyper. Boligerne bliver kombineret med erhverv med udadvendte tilbud i stueetagerne, hvor det også er ambitionen at placere en ny integreret daginstitution for områdets børnefamilier.

Det skriver PensionDanmark og Køge Kyst i en følles pressemeddelelse om den store salgsaftale.

Beliggende på Køges yderste spids mod havet skal fem vidt forskellige boligkarréer og grønne byrum udgøre en samlet ramme for privatliv, arbejde og fritidsliv for alle familietyper.

- Det er meget spændende at være med til at udvikle et helt nyt kvarter midt i byen med stranden, havnen og havet som nærmeste naboer. Her vil vi skabe en attraktiv og sammenhængende bydel med en mangfoldig beboersammensætning i de forskellige boligtyper og erhvervslejemål. Målet er, at de fem boligkarreer skal DGNB-bæredygtighedscertificeres i kategorien Guld, siger Marius Møller, direktør i PensionDanmark.

PensionDanmark har arbejdet tæt sammen med Køge Kyst om at udvikle grundlaget for den såkaldte "Etape SH4" på Søndre Havn med udgangspunkt i ambitiøs arkitektur, høje bæredygtighedsmål og ikke mindst de værdier, som skal kendetegne livet i den nye bydel. Nu har Køge Kysts bestyrelse godkendt både det samlede koncept og detaljerede skitseprojekter for hver af de fem boligkarréer.

- Den nye bydel på Søndre Havn bliver et helt fantastisk bidrag til Køge - med flot arkitektur, rammer for fællesskab både i, oven på og uden for husene, og med havet og den skønne natur lige uden for døren! Hvem kunne ikke drømme om at leve og bo på den måde, siger Køges borgmester Marie Stærke (S).

Også den anden ejer af Køge Kyst-projektet glæder sig:

- Vi er meget glade for gennem partnerskabet med Køge Kommune og i kraft af PensionDanmarks og Køge Kysts innovationsarbejde at kunne realisere et stærkt eksempel på, hvordan man kan omdanne en gammel industrihavn til ny by, og det er samtidig et flot og gennemarbejdet svar på, hvordan en mangfoldighed af boligformer kan skabe en god hverdagsramme for mange forskellige familier. Det er et stort skridt for Køge Kyst, siger administrerende direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Hver af de fem karréer har sit særlige tema og egne målgrupper, og de 500 boliger spænder helt fra kompakte 2-værelses til meget rummelige 6- værelses lejligheder, fordelt på 14 boligtypologier. Der bliver både ejer- og lejeboliger samt bofællesskaber for tre forskellige aldersgrupper. Særlige "work-boliger" har en del indrettet til mindre erhverv. Som en nyskabelse bliver der også deleboliger for familier, enlige eller fraskilte, der har børnene en uge ad gangen, som kan se fordele i at leje en bolig, hvor noget er privat for hver familie, og noget er fælles.

- Byer skal bygges med kærlighed. Vi aftalte fra start at bruge tid på udvikling, for at skabe en ny bydel, som afspejler vores samfunds familiestrukturer og ønsker til kvalitet og bæredygtighed både i byen og i byggeriet. Med de fem nye byggerier er det lykkedes at skabe et nyt byområde, hvor arkitekturen bidrager til byen, og understøtter vores målsætninger om en by med bæredygtighed, kvalitet og mange forskellige fællesskaber, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Parterne fortæller at det tætte samarbejde har gjort det muligt både at satse på et meget bredt boligudbud og på en vifte af markante fællesfaciliteter og udadvendte tilbud for hele byen.

Det er mundet ud i konceptet "Byens etage", som går på tværs af karréernes stueetager, og som blandt meget andet rummer et bykontor, hvor beboerne kan "arbejde hjemmefra" i det fællesområde - lige ved siden af "børnekontoret", som er indrettet til lektielæsning, gaming og minibiograf.

Små kommercielle erhverv skal give liv i stueetagerne, hvor de skal indgå i synergi med fællesfaciliteterne.

Byens liv skal også udfoldes under åben himmel, så de kommende beboere kan for eksempel gå ud på de fælles tagterrasser og benytte haver eller drivhuse. Gårdrummene og "almindingerne" indrettes, så de tilbyder ro, naturoplevelser og aktive fællesskaber.

Som noget særligt for den nye bydel skal en central pladsdannelse udgøre byfællesskabets hjerte, der skaber sammenhæng og forbindelser mellem boligopgange og fællesfunktioner. Langs vandet bliver en ny promenade kendetegnet ved små arbejdende værksteder til énmands-virksomheder som fotograf, frisør, keramiker eller lignende. Værkstederne skal fremhæve bydelens kreative profil og trække gæster fra det øvrige Køge ud på promenaden langs havnen.

Inden selve byggeriet kan gå i gang, vil Køge Kyst frem mod foråret 2021 rydde jordforureningen fra den tidligere industri på området. De fem karréer skal herefter opføres etapevis med forventet indflytning i perioden 2023-26.