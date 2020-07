Se billedserie De to unge violinister, som startede deres karriere på Strøget i København for over 10 år siden, gav tilhørerne en unik oplevelse i Højelse Kirke søndag eftermiddag. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Virtuose violinister i kirken

Køge - 20. juli 2020

Arrangørerne var på forhånd noget nervøse for, om der overhovedet ville dukke nogen op til den planlagte sommerkoncert søndag eftermiddag med de to brødre Valdemar på 21 år og 18-årige Villads Bendixen.

Men da to var klar med deres violin klokken 15 var kirken heldigvis så fuld, som den nu engang må være i disse corona-tider.

Og ordet »heldigvis« bruges fordi, det ville have været en skam, hvis de for forrygende dygtige brødre skulle have spillet for tomme kirkebænke.

De har en legende tilgang til både den klassiske og den mere poppede del af deres repertoire, som gjorde den godt en time lange koncert til en fornøjelse for tilhørerne.

Ikke andre muligheder

Inden koncerten fortalte de to brødre lidt om deres opvækst, hvor musik-interessen startede, mens de boede med deres familie i Sverige.

- Dengang ude på landet i Sverige var der ikke andre muligheder end violinen, hvis man ville spille et instrument, forklarer Villads.

- Jeg ville selv gerne have spillet blokfløjte, men Valdemar spillede allerede violin, og det var det instrument, der blev undervist i - og så blev det bare sådan.

Han fik iøvrigt at vide af sin første lærerinde, at han var totalt tonedøv og aldrig ville blive til noget - det var en skam, hun ikke var til stede ved koncerten i går.

En noget anden opfattelse af drengenes talent havde en russisk lærerinde, som de tilfældigt mødte i Sverige, og under hendes kyndige vejledning udviklede talentet sig for alvor.

- Vi begyndte efter et par år at spille duetter sammen, og da vi var tilbage i Danmark fik vi - omend noget modstræbende - lov af vores mor til at tage ind og spille på Strøget i København.

Dengang var de 7 og 10 år, og stik imod den nervøse mors frygt, så kom der masser af penge i hatten på fortovet til de to unge musikanter.

- Vi tjente faktisk så meget, at mor var nødt til at rationere pengene, som vi ellers have brugt alle sammen på Lego, som vi var helt vilde med, husker Villads.

Deres optræden på Strøget fører også til en fast kontrakt om at spille på en frokostrestaurant i Tivoli.

- Og det er der, jeg beslutter, at jeg vil være musiker, siger Valdemar.

Skolen i Berlin

Det store vendepunkt kommer nogle år senere, mens drengene er i Berlin for at besøge deres mor, som arbejder der i en periode, og her kommer de til prøve på en af Verdens mest efterspurgte skoler for unge, klassiske talenter.

- Vi blev jordet fuldstændigt, siger Valdemar med et skævt smil, og Villads supplerer:

- Ja, så var det slut med at være de bedste i landsbyen.

- Vi vidste ikke, det var en decideret optagelsesprøve - og desuden er det en skole, som har ansøgere fra hele verden.

Men brødrene lader sig ikke slå ud.

De bliver i Berlin og efter en periode med intensiv undervisning og øvning, tager de tilbage til skolen og bliver begge optaget.

Godt og blandet

I dag går Valdemar på konservatoriet i København, mens Villads netop har afsluttet undervisningen i Berlin og skal studere videre i Oslo efter sommerferien.

De håber begge at komme til at leve af deres musik, men vil ikke nødvendigvis gå den klassiske vej.

- Jeg drømmer ikke om at få job i et symfoniorkester - ikke nu i hvert fald, siger Valdemar.

- Jeg vil hellere nyde musikken og være åben for alle de muligheder, der er.

- Som for eksempel at spille en koncert som den her, siger Villads.

Deres åbne tilgang til musikken afspejler sig også i søndagens program, der både omfatter klassisk, pop og folkemusik - samt ikke mindst en helt suveræn og gåsehudsfremkaldende udgave af Vivaldis 3. sats af »Sommer« fra »De fire årstider«.