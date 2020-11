- Eleverne skal simpelthen vide, at de er savnede, når de ikke kommer i skole, understreger udvalgsformand Mads Andersen (K). Foto: Thomas Olsen

Virtuelt stormøde skal sætte skolefravær under luppen

Køge - 05. november 2020 kl. 11:25 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Lørdag den 7. november mødes lærere, pædagoger, ledere, skoleforskere og andre vigtige nøglepersoner i et digitalt forum for at arbejde videre på strategien med at nedbringe elevers fravær og øge motivationen for at komme i skole.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

»Vi savnede dig i går« og »er du på vej?«. Det er nogle af de enkle sætninger, der måske kan betyde forskellen på at komme i skole eller ej for nogle elever.

Det har Køge Kommune undersøgt nærmere og inkluderet i strategien »Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær«, der blev vedtaget i juni 2020 af Køge Kommunes skoleudvalg. Strategien er resultatet at et udrednings- og udviklingsarbejde i en tværfaglig arbejdsgruppe med Køge Kommunes skoler, PPR, Familieafdelingen, Skoleafdelingen samt forsker Helle Rabøl Hansen.

- Engagerende og inddragende undervisning er en selvfølge for et højt engagement blandt skoleelever. Der har vi i Køge Kommune heldigvis nogle dygtige lærere, der allerede udfordrer dem med varierende og nutidig undervisning. Derudover sætter vi i strategien også fokus på, hvor vigtigt det er med tidlige indsatser overfor de elever, der har højt fravær og sidst men ikke mindst skal fællesskabet i skolen aktiveres, siger formand for Skoleudvalget, Mads Andersen (K), i pressemeddelelsen og fortsætter;

- Eleverne skal simpelthen vide, at de er savnede, når de ikke kommer i skole. I Skoleudvalget ønsker vi at gøre det meget tydeligt, at fravær ikke er et problem, som hverken skolen, forældre eller eleven skal stå alene med. Det er noget, vi skal finde løsninger på sammen. Og der mener jeg, at den her strategi og temadag er et vigtigt redskab.

Faglig opgradering Alle kommunens skoler har i løbet af september måned gennemført temadage for pædagoger, lærere, ledere og tilknyttede psykologer og rådgivere ud fra et materiale, der omfatter en undervisningsfilm om temaet og strategiens indhold samt metoder og vejledende spørgerammer.

Formålet med det virtuelle stormøde og indsatsen er at styrke lærernes samarbejde om og fokus på kompetencer i forhold til fællesskabende didaktiker og opmærksomhed på elevinddragelse og styrkelse af klassens fællesskab. Projektet skal spille sammen med et af kommunens øvrige projekter »Faglighed og kerneydelse«, hvor alle lærere får to dages faglig opgradering i deres undervisningsfag. Dette foregår i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og indeholder også fokus på elevinvolvering, skriver Køge Kommune.