Virtuelt oplæg gav elever inspiration

Siden sommeren 2020 har Iben Diamant været at finde i lærerkollegiet på Køge Handelsgymnasium. Med en faglig baggrund i cand.merc. i Brand & Communication Management underviser hun i faget afsætningsøkonomi og er koblet til lærerteamet omkring innovationsstudieretningen. Et ekstra plus er Iben Diamants erfaringer som selvstændig i virksomheden WhyNotGin, hvor hun viser bredden inden for gin, tilbyder ginprøvesmagninger og salg. Hun har tilmed skrevet fire bøger om emnet gin.

En grundig guide

Innovationsstudieretningens fagkoordinator Anisa Buskov »inviterede« Iben Diamant indenfor til et virtuelt inspirationsoplæg om sin virksomhed til 3.k og 3l, så de kunne få et indblik i Iben Diamants tanker ved at starte selvstændig virksomhed, hvordan hun kom i gang som iværksætter og hvordan hun praktisk arbejdede med at sætte sig ind i forbrugernes mønstre og interesser, i produkterne og hvordan hun sidenhen har udviklet sin virksomhed fra kun WhyNotGin og bogskrivning til at udvikle Ginkassen, der er mere skalerbar og en god løsning i en corona-tid.