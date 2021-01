Virksomheder og elever zoomede ind på job- og karrieredag på handelsskolen

Praktikkoordinatoren er meget tilfreds med at det har været muligt at afvikle arrangementet og holde fast i formålet - at eleverne kan møde arbejdsgivere og blive afklarede med deres ønsker og få viden om, hvordan det er at være elev og arbejde indenfor specifikke merkantile brancher. Job- og karrieredagen skal give eleverne viden til at træffe kvalificerede valg for den retning, de ønsker at gå, når de skal til at søge elevplads.