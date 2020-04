Det nye havnebad ved Køge Marina er ikke mindst populær i vinterhalvåret. Her får brugerne nu opstillet midlertidige toiletter.

Vintervandhunde får toilet

Til næste vinter skal vintervandhunde og andre brugere af Nordstranden og Havnebadet ikke løbe så langt til et toilet, når trangen melder sig.

Kultur- og Idrætsudvalget har netop afsat 120.000 kroner til at få opsat et midlertidigt toiletanlæg ved de faciliteter, der i forvejen er ved Havnebadet. Det skal op i løbet af efteråret og bruges i perioden oktober - maj.

- Der har været en stor efterspørgsel på at få toiletter tættere på faciliteterne og på stranden, så nu prøver vi i første omgang at stille nogle midlertidige faciliteter op, siger udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) og oplyser, at pengene kommer fra den million kroner, der i det seneste budget blev afsat til en udvikling af Køge Marina.