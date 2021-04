Se billedserie Maria Nordgren åbner vintageforretningen Nordisk by Nordgren. Foto: Martin Rasmussen

Vintage og brugskunst på Nørre Boulevard

Køge - 14. april 2021 kl. 18:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Der bliver mulighed for at gå på jagt mellem et lille, eksklusivt udvalg af mindre møbler og brugskunst, når forretningen Nordisk by Nordgren i denne uge åbner på adressen Nørre Boulevard 11.

Indehaver Maria Nordgren har gennem 30 år arbejdet på Scantox ved Ejby. Imens har hun også længe interesseret sig for vintagemøbler og brugskunst, og nu er tiden kommet til at forfølge en gammel drøm om at åbne en forretning, hvor hun kan pleje sin store interesse, og hvor hendes egen smag bliver afgørende for udvalget.

- Jeg vælger kun ting, som jeg selv godt kan lide. Genbrug kan virkelig noget i kraft af de her gamle ting, som kun bliver bedre og mere spændende af at blive gamle. Jeg kan godt lide tanken om, at man genbruger i stedet for at smide ud, og at gamle ting kan få et helt nyt liv i et nyt hjem, siger Maria Nordgren, hvis eget hjem i den grad også bærer præg af vintageinteressen.

- Jeg kan især godt lide at blande gammelt og nyt i mit eget hjem, fortæller Maria Nordgren, der har boet i Strøby Egede siden 1978.

Hun er født og opvokset i Sverige og har stadig en svensk ødegård, som hun ser frem til at kunne benytte oftere igen inden længe, når rejsebegrænsningerne bliver lempet.

- Når det hele åbner igen, så vil jeg også hente nogle gode fund med hjem deroppe fra, smiler hun.

Forretningens udvalg består udelukkende af møbler og brugskunst, som hun selv har fundet. Det har været en udfordring på det seneste på grund af nedlukningen, men på længere sigt vil man altså kunne finde et udvalg af både dansk og svensk oprindelse hos Nordisk by Nordgren.

Forretningens lokaler på Nørre Boulevard er ganske begrænsede i omfang, og i begyndelsen vil der blot være plads til to kunder ad gangen i forretningen på grund af coronarestriktionerne, men Maria Nordgren er glad for de små, hyggelige lokaler, så hun var hurtig til at slå til, da de blev ledige.

- Jeg har gået med denne drøm længe, og så blev lokalerne ledige her. Det er et dejligt sted med masser af naturlig trafik forbi på gaden, siger hun.

Hun har planlagt åbningen siden efteråret, og siden har både idé og udvalg gradvist taget form, så det står klar til første åbningsdag torsdag 15. april.