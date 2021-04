Vindueskiggeri afslørede narkobesiddelse

To mænd vakte opsigt, da de mandag eftermiddag snusede rundt i en baggård på Brogade i Køge.

Politiet fik politiet en anmeldelse klokken 13.29 om, at to fremmede mænd gik rundt i en baggård bag en af butikkerne i Brogade. Mændene kiggede også ind ad vinduerne, og anmelderen syntes, det så mistænkeligt ud.

En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til to mænd på 20 og 23 år fra Køge. De blev kontrolleret, og i den forbindelse blev den 23-årige fundet i besiddelse af 1,6 gram hash, som blev beslaglagt som bevis for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Efter afhøringen blev de to mænd sendt bort fra området med oplysning om. Den 23-årige vil senere høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.