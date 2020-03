Lea Nielsen skyndte sig at cykle ned i Netto for at købe ind, efter meddelelsen om at en lang række funktioner nu bliver lukket ned i Danmark. Foto: Katrine Wied

Vildt kaos i Netto: Alle hamstrer gær og toiletpapir

Stemningen er hektisk i Netto i Torvebyen i Køge, hvor kunderne strømmer til, inden lukketid for at ruste sig til, at Danmark nu er på vej til at lukke ned for at beskytte befolkningen mod coronasmitte.