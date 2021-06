Politiet gennemsøgte området ved Vallø Camping mandag morgen for at finde fire mænd, der var stukket af fra hotelregning. Foto: Presse-fotos.dk

Vild politijagt: Fire mænd jagtet af hundepatrulje

- Vi fik en anmeldelse fra hotellets personale om, at de havde problemer med at få penge vredet ud af fire mænd. Vi kørte derned ned med flere patruljer herunder en hundepatrulje, for de havde flygtet ud gennem naturområdet. De løb over i nærheden af Vallø Camping, og der er en politihund lidt bedre til at forfølge et spor end det menneskelige øje er, fortæller Martin Bjerregaard.