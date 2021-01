Ordningen med forudbetaling af regninger til det private erhvervsliv forlænges nu. Det sker i et forsøg på at holde hånden under by- og erhvervslivet, lyder det fra Køge Byråd. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil sikre likviditet: Fortsætter med at forudbetale regninger

Køge - 29. januar 2021 kl. 06:17 Af Anders Fallesen

Der er ikke meget, som man kommunalpolitisk kan gøre for at hjælpe erhvervslivet godt gennem coronakrisen. Men det, der er muligt, både bør og skal gøres.

Nogenlunde sådan var rationalet, da et enigt byråd tirsdag besluttede at fortsætte med at forudbetale regninger til de leverandører fra det private erhvervsliv, som kommunen køber ydelser af. Og det skal ses som en håndsrækning i en svær tid, lød det på det virtuelle byrådsmøde:

- Det betyder, at vi fortsætter med at betale regningerne, så snart de kommer ind, frem for at vente 30 dage til betalingsfristen, sagde borgmester Marie Stærke (S) fortsatte:

- Det gør det nemmere for virksomhederne, som vi køber ydelser af, at få økonomien til at hænge sammen i denne svære tid, og derfor fortsætter vi nu denne ordning, frem til de nationale hjælpepakker udløber, konstaterede borgmesteren videre.

Venstres Ken Kristensen erklærede sig også rigtig tilfreds med sagen.

- Virksomhederne kæmper hårdt for at holde snuden oven vande, og vi ved, at især detailbranchen er udfordret. De skal desuden snart betale moms, og nogle af de, som har søgt kompensationspakker, har endnu ikke fået det grundet bureaukrati og administration. Det gør det ekstra svært for dem. Alt hvad vi kan gøre for at holde hånden under dem, skal vi derfor gøre, sagde Ken Kristensen på byrådsmødet.

SF's Thomas Kielgast er helt på linje med byrådskollegerne.

- Der er generelt ikke så meget, vi kan gøre, andet end at holde hånden under by- og erhvervslivet med disse relativt små virkemidler. Det bakker vi i SF op om, sagde han.

Konservatives Thomas Kampmann påpegede, at det nærmest også er en gratis omgang i forhold forrentningen.

- Og der er brug for likviditet i samfundet, så det manglede da bare, fristes jeg til at sige.

Jeppe Lindberg (LA) fortalte, at han gerne ser ordningen med forudbetaling til kommunens leverandører gjort permanent.

- Det synes jeg da, at vi skal undersøge, så leverandørerne kan få deres penge med det samme, og så kommunen ikke sidder på pengene for at få en ikke-eksisterende rente, som det er i øjeblikket, sagde han på byrådsmødet.