Herfølge Bibliotek går nu i gang med opvarmningen til Herfølge Boldklubs 100 års fødselsdag næste år og vil derfor gerne høre fra boldklubbens fans og lade dem fortælle deres minder. Billedet her er fra 2005. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Vil høre fra fansene: Nu kan du dele dine minder

Køge - 06. december 2020 kl. 14:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Med hele hundrede års minder, tradition og historier er der rigeligt med fortællinger om Herfølge Boldklub og dens mange bedrifter.

Og i anledning af, at klubben 3. juni næste år runder 100 års levetid vil Herfølge Bibliotek allerede nu i gang kontakt med klubbens tilhængere, medlemmer, frivillige og alle andre for at få fat i deres historier fra stadion.

I en pressemeddelelse lyder det:

»Banker dit hjerte for klubben, så del dine historier med os andre og for eftertiden. KøgeBibliotekernes projekt »Folkets Fortællinger« indsamler personlige beretninger om vores lokale fællesskaber. Herfølge Boldklub har betydet meget for mange og igennem 100 år været et stolt samlingspunkt for byen.

Fra de imponerende resultater i 1960'erne og frem til guldet i 2000. Store spillere, store sejre og store oplevelser for den enkelte. Lad os høre, hvordan det var, og hvad det betød for dig,« skriver Herfølge Bibliotek.

Og alle historier og minder er velkomne, både de store og de mindre.

»Du behøver ikke at være en garvet fortæller - det vigtigste er, at du har noget på hjerte. Optagelserne skal bruges til KøgeBibliotekernes podcast »Folkets Fortællinger,« og så bliver de gemt for eftertiden af lokalarkivet. Skriv til os, så aftaler vi et tidspunkt til et interview. Du er også meget velkommen til selv at indtale din historie og sende lydfilen til os,« oplyser biblioteket.

Er man interesseret i at dele sine historier om Herfølge Boldklub, kan man sende en mail til Lars Kjelfred på lars.k.rasmussen@koege.dk.