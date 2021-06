Nu får man også en fodboldkamp med, hvis man har købt billet til musikfesten på Havnen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vil du også skråle med på Re-Sepp-ten sammen Dodo efter kampen?

Køge - 22. juni 2021 kl. 13:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

»Vi er røde, vi er hvide«

På lørdag kan køgenserne stå sammen side om side og nyde både musik og EM-fodbold på Havnen.

Hvis alt går som det skal, så kan aftenen sluttes af med at Dodo and the dodos synger deres folkekære hit af en fodboldsang, »Re-Sepp-Ten«, for et opstemt publikum, efter endnu en dansk sejr.

Foreningen bag den årlige festuge har som bekendt allerede arrangeret en større musikfest i samarbejde med Bryghuset Braunstein - og nu får man så også en gang EM-fodbold med i billetten.

- Jeg stod selv og fulgte med i kampen og da det for alvor begyndte at gå den rigtige vej for Danmark, begyndte jeg at ringe rundt til nogle livliner for at høre, hvad vi kunne gøre ved musikprogrammet på lørdag, fortæller Per Henriksen, formand for foreningen.

Han fortæller videre, at alt heldigvis er faldet på plads, så musikken nu begynder allerede klokken 14 om eftermiddagen, med Zididada og Copenhagen Drummers - hvorefter der så er blevet plads i programmet til fodboldkampen mellem Danmark og Wales.

- Det store scoop er jo, at Dodo and the Dodos allerede ér sat på til at spille senere samme aften, så mon ikke vi får deres store fodboldhit, lyder det fra en glad formand.

Per Henriksen erkender gerne, at han ikke normalt er den store fodboldmand, men under mandagens kamp mod Rusland, som man kunne se på storskærm hos bryghuset, blev han alligevel grebet at stemningen:

- Fodboldfolket kan jo virkelig lave en fest. Nu kan vi forhåbentlig glæde os til både en musikfest og en fodboldfest på lørdag.

Han fortæller, at der stadig er en del billetter tilbage til musikfesten, der er arrangeret som en slags erstatning for den aflyste festuge, der skulle foregå senere på sommeren.

Lørdagsprogrammet begynder faktisk allerede om formiddagen, hvor der vil være festligt sambaoptog fra Lovparken i Køge og ned på Havnen.

- Vi har lavet en aftale med de sambadansere, der plejer at sætte et festligt præg på festugen og så opfordrer vi denne gang alle børnefamilier til at møde op - gerne udklædte - og være med i optaget, siger Per Henriksen.

Han fortæller, at optoget går fra parken klokken 10, hvorefter der også vil være forskellige børneaktiviteter ved Braunstein, når optoget kommer frem.

Man kan læse mere om det hele og købe billetter via Køge Festuges Facebookside.