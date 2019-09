Stig Rossen giver koncert i anledning af Garderforeningens 100 års jubilæum. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vil du have en fed weekend: Se her hvad du kan lave

Køge - 20. september 2019

Der er en bred spændvidde på begivenhederne i Køge Kommune i weekenden. Se med og bliv fristet af gode oplevelser.

Tegneserie om Mira Du kan møde forfatterparret bag den populære Mira-serie lørdag 21. september klokken 10.30 på Borup Bibliotek.

Her vil parret - Rasmus Bregnhøi og Sabine Lemire - tegne og fortælle om Mira. Tegneserien om Mira handler om venskaber, irriterende søskende og pinlige forældre. Om at vokse og blive større, men også lidt om kærlighed.

Paneldebat om klima Radiovært Søren Dahl fra Cafe Hack styrer løjerne, når der på lørdag er paneldebat med politikere, workshop og kåring af de bedste ideer til at fremme verdensmålene i Køge Kommune

Søren Dahl, radiovært, musiker og komiker kendt fra »Café Hack« og »Dahl på Hack« kommer til Køge lørdag den 21. september og interviewer et panel af Køges politikere.

Temaet er Køge Kommunes arbejde med verdensmålene og »Energi i by og bolig«. Paneldebatten finder sted på Køge Torv fra klokken 10.30 til 11.00 og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til politikerne.

Genanvend affaldet På lørdag sættes der fokus på verdensmålene på Køge Torv, og i den anledning vil ARGO være tilstede og sætte fokus på genanvendelse og sortering. Har du spørgsmål til sortering, genanvendelse af affald eller har du ideer til, hvordan vi kan genanvende endnu mere, så kig forbi Køge Torv på lørdag mellem klokken 10-14.

ARGO var i 2018 det første affaldsselskab i Danmark til at sige farvel til de brandbare fraktioner til fordel øget genanvendelse på samtlige genbrugspladser, inklusiv Køge og Bjæverskov genbrugspladser.

Vin på godset Danske vingårde over hele landet holder åbent hus lørdag den 21. september.

Der er åben vingård på Svenstrup Gods lørdag.



På dagen har du også mulighed for at se de det nye vineri og få smagsprøver på dansk rødvin og kirsebærvin.

Det er denne dag muligt at besøge Svenstrup Gods vingård, som holder åbent fra klokken 13 til 15. Vingården er tilplantet med 600 rød og hvidvinsplanter og der vil være rundvisning i vinmarken, hvor man kan få svar på sine spørgsmål om dyrkning af vin i Danmark.

Stig Rossen og Garderforeningen

I anledning af Garderforeningens 100 års jubilæum arrangeres en stor jubilæumskoncert i Multihallen på Køge Gymnasium - Gymnasievej 4 lørdag den 22. september klokken 15.00.

Koncerten bliver med Hjemmeværnet Musikkorps Roskilde. Som solist optræder musicalstjerne og gammel garder Stig Rossen

Koncerten bliver en non profit koncert - overskuddet vil således blive ligeligt fordelt til veteranarbejdet i de kommuner, som Køge og Omegns Garderforening dækker, nemlig Køge, Solrød og Greve Kommuner

Billetter til den unikke koncert kan købes på wwwbilletto.dk - desuden kan der købes billetter hos Køge Boglade på adressen Brogade 15.

Resterende billetter kan købes ved indgangen til koncerten.

Funk med WonderBrazz Der er dømt funky party på Bygningen, når Wonderbrazz feat. Ida Nielsen og Kuku Agami går på scenen den 21. september klokken 20.

New Orleans funk bandet Wonderbrazz, superbassisten Ida Nielsen og rapperen Kuku Agami er gået sammen om at levere et show, der i bedste stil formidler energien fra New Orleans, New York og Minneapolis i et brag af et show.

Så syng da, Køge Teaterbygningen åbner dørene søndag den 22. september klokken 13 til 15 til fællessang.

Fællessangen foregår fire gange årligt, altid en søndag og altid klokken 13 til 15 i Teatersalens stueetage. Alle kan være med, så tag familien med til et par hyggelige timer. Teaterbygningen har sangbøger til udlån, men man er også velkommen til at medbringe sin egen sangbog. Der synges i to timer, afbrudt af en lille kaffepause, hvor der er mulighed for at købe kaffe og hjemmebagt kage.

Traditionen tro, er det Otto Laust der sidder ved flyglet - og forsanger er denne søndag formand for Herfølgekoret Jette Melgaard

Foredrag om Halfdan Rasmussen »Noget om et kunstnerægteskab« er titlen på dette foredrag på Herfølge Bibliotek mandag den 23. september klokken 19. Det handler om forfatterparret Halfdan Rasmussen og Ester Nagel, hvis liv var præget af krise- , krigs- og efterkrigstid. Foredragsholder er dr. phil. Susanne V. Knudsen, der har skrevet biografien »På knæ for livet« som er baseret på et enestående kildemateriale, som Ester Nagel netop testamenteret til Susanne V. Knudsen. Med sine børnerim og tosserier er Halfdan Rasmussen en af Danmarks mest kendte og elskede forfattere. Men Ester Nagel var i sin samtid også en stor personlighed, der foruden sit forfattervirke var uhyre aktiv i Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkelig Samvirke.