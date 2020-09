Airdomen ved Køgehallerne er for længst revet ned, men nu vil Køgehallerne genre bygge nyt ovenpå den gamle sokkel, så man udvide tilbuddet til brugerne af Køge Stadion. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Vil bygge nyt på airdome-sokkel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil bygge nyt på airdome-sokkel

Køge - 10. september 2020 kl. 18:04 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og Idrætsudvalget i Køge har netop diskuteret fremtiden for den sokkel, der ligger tilbage ved Køgehallerne, nu hvor den store airdome er væk.

Køgehallerne har i sommer søgt om at soklen bevares med henblik på at anvende grunden til minimum to padelbaner og gerne også til basketball.

Men så enkel er sagen ikke, fortæller formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegård Bork (DF)

- Set fra et idrætsfagligt perspektiv kunne det være godt at få nye faciliteter på pladsen, men vi ville også være kede af, at kaste flere penge efter pladsen. Vi kan godt have nogle gode ambitioner, men det koster noget at etablere nyt i området, siger han.

Udfordringen er nemlig for det første, at en bevaring af fundamentet forudsætter, at der skaffes 40 erstatningsparkeringspladser i området. Et overslag viser at udgiften til etablering af disse pladser beløber sig til cirka 1,4 millioner kroner.

Blandt andet på den baggrund har Kultur- og Idrætsudvalget nu videresendt sagen til Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget med henblik på en afklaring af mulighederne for bevaring af fundamentet samt en udtalelse fra Teknik- og Ejendomsudvalget.