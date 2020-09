Der er sat 15 millioner kroner af i det nye kommunale budget til udviklingen af et besøgelsesværdigt oplevelsescenter på Vikingeborgen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vikingernes fundament er lagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikingernes fundament er lagt

Køge - 27. september 2020 kl. 07:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Køge Byråd vil lægge 15 millioner kroner, der skal muliggøre en spektakulær attraktion ved Vikingeborgen.

Det er en meget vigtigt signal fra kommunen fortæller Keld Møller Hansen, administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark:

- Vi er meget glade for bidraget fra Køge Kommune, som betyder at vi nu er et stort skridt på vejen til at realisere en attraktion og også at museet nu er klædt godt på til at finde yderligere fondsstøtte.

Han fortæller videre, at der ligger et meget vigtigt signal i, at Køge Kommune på den måde har forpligtet sig til at understøtte arbejdet.

- Det er sindssygt vigtigt i forhold til den dialog vi har med fondene, for det er klart at jo mere man selv kommer med, jo mere har de også lyst til at være med.

Keld Møller Hansen fortæller dog også, at lige som mange andre steder i samfundet, så er fondene også ramt af corona og dermed er det sværere at få dem med ombord i et nyt projekt.

- Men vi er dog i tæt dialog med to fonde i øjeblikket, så vi arbejder på sagen, bemærker han.

Museumsdirektøren forklarer, hvordan selve Borgring skal rumme fortællingen om Harald Blåtand (død 985), »der gjorde danerne kristne« og hvordan danernes verden så ud på den tid.

Derudover skal der etableres et nyt oplevelsescenter, hvor man skuer tilbage til den tid vikingerne kom fra og fortæller, hvorfor opgøret med asetroen kunne være så voldsom i samtiden:

- I oplevelsescenteret fortæller vi om vikingernes tro og det krigersamfund, de var en del af. Her skal man træde ind i Valhalla og møde Thor og Odin på en måde, der ikke er for børn - sagt med et glimt i øjet.

Keld Møller Hansen fortæller videre, at det møde med vikingernes vedren og deres oprindelige asetro skal være et så effektfuld clash i forhold til kristendommen, at man går derfra med en uforglemmelig oplevelse i kroppen.