Se billedserie Lige siden udgravningen af Borgring begyndte har der været stor interesse for at besøge bygningsværket, der nu er anerkendt som en ægte vikingeborg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vikinger skridter nærmere verdensarv

Køge - 24. maj 2018 kl. 16:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har førende vikingeeksperter sagt god for, at Borgring vitterligt ér en ægte vikingeborg.

Arkæologerne med fingrene i mulden på Borgring udenfor Køge har længe været sikker på, at de var ved at udgrave endnu en vikingeborg fra Harald Blåtands tid. Nu har både danske og internationale eksperter på området givet dem ret og fastslået at Borgring er den femte ringborg fra Vikingetiden. Det var det entydige resultat af en stor konference, der blev afholdt på Aarhus Universitet for to dage siden.

Det var samtidig et meget vigtigt skridt i forhold til at få Borgring optaget på listen over umistelig UNESCO Verdensarv sammen med de fire andre ringborge.

På mødet var eksperterne meget begejstrede over de meget moderne og avancerede teknikker, som arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark i samarbejde med Aarhus Universitet og Nationalmuseet har taget i brug for at løse gåden om Borgring.