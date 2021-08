Se billedserie Nu er Vikingeborgens hemmeligheder endelig afdækket. Foto: Bo47 / Museum Sydøstdanmark Foto: Bo47

Vikingeborgens hemmeligheder afsløret

Køge - 17. august 2021 kl. 12:37

Nu kan hele historien om det opsigtsvækkende fund af en ny Vikingeborg fortælles.

Det gav genlyd i medier verden over, da danske arkæologer i 2014 fandt sporene af en stor ringborg fra vikingetiden, Borgring nær Køge.

Forskningsleder Jens Ulriksen fra Museum Sydøstdanmark har svært ved at skjule sin begejstring for arbejdet i disse dage, lyder det i en pressemeddelelse fra Museum Sydøstdanmark.

Nu er resultaterne af udgravningerne nemlig endelig klar, og konklusionen er entydig:

»Vikingeborgen giver os et nyt perspektiv på vikingetidens Danmark. Kong Harald Blåtand byggede iøjnefaldende monumenter som symboler på hans idé om det kristne kongerige«.

Som projektleder har han fulgt Vikingeborgen Borgring på nærmeste hold næsten tilbage fra opdagelsen af den cirkelrunde aftegning på LIDAR-kortet i 2013 til udgravningerne i perioden 2016-2018 - og frem til nu, hvor de endelige resultater af forskningsprojektet foreligger.

- Det var en kæmpe succes, at Borgring blev fundet og identificeret. Og udgravningerne bagefter har givet os en masse ny viden. Blandet andet ved vi nu, hvor store arealer græsland, der skulle bruges for at hente græstørv til volden, vi ved, hvor stor skoven skulle være for at få tømmer til byggeriet, og vi ved, at man ikke kunne sejle skibe op ad Køge Å. Vi ved også, at Borgring ligger, hvor den gør, fordi det var det vigtigste vejkryds på Østsjælland. Meget af den viden kan bruges i forhold til de øvrige ringborge i Danmark og Harald Blåtands regeringstid i det hele taget, siger Jens Ulriksen.

Resultaterne af forskningsprojektet er netop udkommet i form af fire artikler i Danish Journal of Archaeology, og de sætter endeligt punktum for de mange spekulationer og spørgsmål, der har været stillet til borgbyggeriet og til borgens funktion, vurderer Jens Ulriksen:

- Nu ved vi alt, hvad der er at finde ud af om Borgring - i hvert fald indtil nye metoder kan svare på nye spørgsmål. Borgen er først og fremmest et monument over Harald Blåtands vision for fremtidens kristne Danmark - en illustration af den nye tid, der var på vej. Et symbol snarere end et militært anlæg. Vores nye viden gør os i stand til at stille kvalificerede spørgsmål til de andre danske ringborge og er med til at forstærke vores formodning om, at Skåne måske også gemmer på en geometrisk ringborg,

Arkæologerne har analyseret sig frem til 12 indsigter, som fundet af Danmarks femte ringborg fra vikingetiden har givet:

Først og fremmest, at det ér en ringborg fra vikingetiden; byggeriet er planlagt geometrisk ligesom Harald Blåtands andre ringborge. Borgen blev bygget i anden halvdel af 900-tallet, ved et vigtigt vejknudepunkt og man kunne ikke sejle til borgen.

Arkæologerne har også konstateret, at landskabet ved Køge blev forandret for at passe til borgens form og at materialer til byggeriet kunne skaffes få kilometer fra borgen.

Konklusionen er også, at der var ingen huse på borgen og at dens volde måske ikke blev færdigbygget. De har også konstateret, at der på et tidspunkt blev sat ild til tre af borgens porte og at dele af borgen blev brugt igen efter branden.

Endelig er der fundet et sjældent smykke, der ligner et fund fra ringborgen Fyrkat.

Borgringprojektets resultater aktualiserer og problematiserer tidligere forskning i ringborgene. Nye spørgsmål dukker naturligt op, og der er ingen tvivl om, at de geometriske anlæg fra Harald Blåtands tid stadig vil være til debat. Derfor etableres et nyt forskningscenter i forbindelse med det kommende Borgring oplevelsescenter. Forskningscentret skal blandt andet arbejde videre med nogle af de spørgsmål om vikingetidens samfund, som er opstået i kølvandet på Borgringprojektet.

De fire nye artikler, hvor arkæologerne serverer den vigtigste viden om Danmarks nyeste vikingeborg, kan læses i deres helhed på Tidsskrift.dk.

Museum Sydøstdanmark, som står bag Vikingeborgen Borgring, arbejder desuden lige nu på at realisere planerne om et 1.800 m2 oplevelsescenter i forbindelse med det fredede fortidsminde. Det skal rumme et helt nyt museum og det ny forskningscenter om vikingetiden, og åbner efter planen i 2023.

Publikum kan følge med i udviklingen af attraktionen ved Vikingeborgen Borgring, når Køge Museum til december åbner den ny udstilling Guld og Guder. Her vil man blandt andet kunne se arkitekttegninger, modeller og læse mere om vigtigheden af Borgrings fund og arbejdet med at gøre Vikingeborgen til UNESCO verdensarv.

Ringborgene rummer mange fælles træk: De er spredt over hele landet, og de er blevet opført inden for en kort årrække i kong Harald Blåtands sidste regeringsår. Det vidner om en planlagt og sammenhængende vision fra kongens side. Det er baggrunden for en ansøgning til UNESCO om ringborgenes optagelse på listen over umistelig verdensarv. Bag ansøgningen står Nordjyske Museer, Vesthimmerlands Museum, Odense Bys Museer, Nationalmuseet, Museum Sydøstdanmark og Slots- og Kulturstyrelsen.

Svaret på ansøgningen indløber i juni 2022.