Vikingeborgen tættere på verdensarv

- Vi har sammen med de andre ringborge i Danmark lavet en solid ansøgning af meget høj kvalitet, der giver os det allerbedste udgangspunkt for at blive verdenskulturarv. Ansøgningen har trukket store ressourcer hos museet og vi ser nu frem til at kunne bruge disse på at komme videre med tankerne og ideerne til det ny museum vi vil opbygge på og sammen med Borgring.

- Det er første gang, at Danmark på egen hånd forsøger at få en serie af kulturarvssteder, som ligger geografisk spredt, optaget på Verdensarvslisten. Vikingeborgene er oplagte kandidater, fordi deres geometri er helt unik, og de er et væsentligt vidnesbyrd om begyndelsen på det Danmark, vi kender fra historiebøgerne. Jeg håber, at det vil højne interessen og øge forståelsen for Danmarks historie også i udlandet.