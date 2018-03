Vikingeborgen indstilles til »museums-Oscar«

Udstillingen er resultatet af en målrettet satsning fra museets side, hvor man over en årrække har lagt vægt at skabe en stærk udstillingsafdeling, hvor

- Når jeg ser listen over de nominerede, hæfter jeg mig ved, at Museum Sydøstdanmark er ét af de eneste museer, hvor man selv har designet sin udstilling. Langt de fleste museer har allieret sig

med store internationale udstillingsarkitekter, men vi kan selv. Det har været en bevidst strategi fra vores side at satse benhårdt på at skabe en solid udstillingsafdeling. Vi har bevist, at vi er i stand til at løfte vores egne såvel som eksterne udstillingsprojekter til internationale højder. Vikingeborgen er i virkeligheden bare ét projekt af mange vellykkede og nyskabende projekter, som vores udstillingsafdeling står bag. Vi har lavet udstillingen til det nye besøgscenter ved Hammershus, Det grå fyr i Skagen og ikke mindst Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Det er alle projekter, der viser, at vi kan noget særligt, siger Administrerede direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen.