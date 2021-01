Retssagen mod en 22-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt en 31-årig mand her i Ellemarken i Køge, fortsatte mandag med en stribe vidneforklaringer ved Retten i Roskilde. Den afdøde mand var kendt som en slags storebror i området, lød det blandt andet fra vidnerne, der afgav forklaring i den fem dage lange retssag. Foto: Jesper From Foto: FROM

Vidne om knivdræbt: - Han var en slags storebror i området

Køge - 18. januar 2021 kl. 12:43 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Retssagen mod en 22-årig mand, der er tiltalt for at have knivdræbt en 31-årig mand i boligområdet Ellemarken i Køge i april sidste år, fortsatte mandag med flere vidneafhøringer.

Mens retssagen kom skævt fra start i sidste uge, hvor der opstod tumult uden for Retten i Roskilde, da pårørende til den dræbte mand og den tiltalte kom i slagsmål, er mandagens retsmøde ind til videre forløbet roligt. Både politi og Kriminalforsorgen er talstærkt til stede i retsbygningen, hvor en håndfuld sortklædte yngre mænd også stod klar til at tage imod den tiltalte, da han ankom fra sin varetægtsfængsling ved 9-tiden i morges. Politiet stillede sig imidlertid afværgende imellem og sørgede for, at mændene ikke fik kontakt til den tiltalte.

Dagens retsmøde består af en række vidneafhøringer fra personkredsen omkring både tiltalte og den afdøde. De første tre vidner beskriver alle den dræbte mand som en respekteret person i Ellemarken, mens det en mangeårig ven lyder, at manden tidligere i livet havde tilknytning til den hedengangne bandegruppering Black Cobras. Et andet vidne forklarede, at den dræbte var person, som mange så op til i Ellemarken.

- Han var kendt som en, der var lidt storebror-agtig for mange andre i området, og vi havde et godt bånd til hinanden, lød det mandag formiddag fra vidneskranken fra et af vidnerne.

Med udgangspunkt i vidneforklaringerne tegner der sig desuden et billede af et miljø, hvor alle kendte alle på kryds og tværs. Netop derfor er der ikke nogen af vidnerne, der har kunnet fortælle om et muligt motiv. De anede ikke uråd, før de hørte råb fra et affaldsskur, forklarer de.

Fælles lyder det fra dem, at tumulten mellem tiltalte og afdøde opstod ud af det blå efter en ellers hyggelig og solrig dag i Ellemarken. Pludselig kom der råben og skrigen fra affaldsskuret, hvor drabet skete, og de andre ilede til.

- Vi kender alle sammen hinanden fra Ellemarken og er stort set vokset op sammen. Vi vidste ikke, at han var blevet stukket med kniv, før han kollapsede, forklarede det ene vidne.

Omvendt er det kommet frem i retssalen, at der efter en tragisk ulykke hvor den tiltaltes bror døde, i den senere tid har været gnidninger mellem den tiltalte og dennes familie samt familien til den afdøde fra knivdrabet i Ellemarken. Det skyldes ifølge oplysninger fra retssagen, at den 31-årige blev beskyldt for ikke at have hjulpet tilstrækkeligt til ved den ulykke, der kostede den tiltaltes bror livet.

Den 22-årige tiltalte nægter sig skyldig i tiltalen om manddrab og har forklaret, at der var tale om nødværge.

Retssagen fortsætter over middag og igen tirsdag. Der er afsat yderligere to retsdage, som er fastsat til den 2. februar og 4. februar, hvor der ventes domsafsigelse.

sn.dk følger sagen.

