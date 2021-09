Se billedserie Smuk ser den da ud og nu er broen også kommet endnu et skridt videre mod en international designpris. Foto: Jorton

Videre i opløb om international designpris

Køge - 14. september 2021

Nu er Køge Nord Station kommet med helt frem i opløbet om at blive nomineret til Europas mest prestigefyldte arkitekturpris, en såkaldt Mies van der Rohe-Award.

Stationen, der består af en 225 meter lang gangbro, der bugter sig over motorvej og banespor, blev allerede sidste år indstillet til prisen og er altså nu kommet endnu længere frem i feltet, efter at være kommet blandt de udvalgte i den sidste del af konkurrencen om en Mies van der Rohe Award 2022, i kategorien Infrastruktur.

- Første fase er som en kvalificering til VM, anden fase betyder at du har sikret dig adgang til VM, lyder det fra arkitekterne bag bygningsværket.

Stationen er et trafikalt knudepunkt for hele Region Hovedstaden, der forbinder både S-banen og fjernbanen. Hermed forbinder stationen også en række sjællandske byer og københavnske forstæder med vigtige byer som Odense, Aarhus og Aalborg.

Heri ligger også baggrunden for nomineringen. For ikke alene er Køge Nord Station et arkitektonisk vartegn. Stationen har gjort offentlig og grøn transport til et mere attraktivt alternativ til biler i et område, der er domineret af de firhjulede benzinslugere, lyder det i indstillingen.

Den oprindelige indstilling vakte allerede begejstring hos borgmester Marie Stærke (S), der i den anledning udtalte:

- Jeg synes, at det er fortjent. Det er et spektakulært byggeri, og så fungerer det som et vartegn både for Køge og for at bruge kollektiv trafik.

Bag designet står arkitekterne fra COBE og DISSING+WEITLING med COWI som rådgivende Ingeniør. Fælles for alle er, at de har en indgående erfaring med brodesign- og byggeri. Bladt Industries har været hovedentreprenør på projektet med JORTON som fagentreprenør på alle betonarbejder.

- Selvom vi kun har været en lille del af det her store byggeri, er vi stolte over at have været med på så spændende et projekt. Det er også rart, at godt design og håndværk med gode intentioner, belønnes, fortæller Kurt Hansen, der er regionschef for JORTONs Broafdeling.

Den endelige pris vil blive uddelt i maj 2022, i en ceremoni, der vil foregå i Barcelona.