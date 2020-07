Video: Tre personer anholdt i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald

Midt- og Vestsjællands Politi har tirsdag anholdt tre personer i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald på en 20-årig kvinde på en adresse på Københavnsvej i Køge.

Politiet efterforsker dødsfaldet som et drab.

”Vi får en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på en adresse i Køge ved 16-tiden og finder en 20-årig kvinde død, da vi ankommer til adressen. Hvad der konkret er sket er for tidligt at sige, men vi efterforsker sagen som et drab. Vi har nu anholdt tre personer, som har en relation til kvinden”, siger efterforskningsleder vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.

Politiet vurderer ikke, at sagen har forbindelse til rocker/bandemiljøet.

De pårørende til den afdøde kvinde er underrettet.

Har man oplysninger i sagen kan man ringe på telefon 114.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.