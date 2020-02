Video: Ti anholdt - nogle sad i forvejen fængslet

10 mænd og en kvinde blev tidlig torsdag morgen anholdt i forbindelse med to skudepisoder, der har fundet sted i Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Anholdelserne skete både på de mistænktes bopæle eller opholdssteder, medens andre mistænkte blev anholdt i forskellige arrresthuse og fængsler, hvor de befandt sig i forvejen som frihedsberøvede af andre årsager.

Ud af de anholdte er syv mænd i 19-40 år torsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med krav fra anklagemyndigheden om varetægtsfængsling.

- Vi har siden de to skudepisoder i Køge efterforsket intensivt for at finde ud af, hvem der konkret kan mistænkes for at have en rolle i skudepisoderne, udtaler vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der leder efterforskningen.

De resterende anholdte og deres roller vil efter afhøringerne blive vurderet af politiet og anklagemyndigheden til afgørelse af, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades.