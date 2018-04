Video: Stor demo i Køge - Ingen delforlig til os, tak

Både KL's chefforhandler, Michael Ziegler og Foa-formand Dennis Kristensen har tirsdag signaleret, at det kunne blive en mulighed at lande et forlig for det regionale område eller det kommunale område. Men det har ingen interesse på Køge Torv.

- Man skal stå sammen og lægge pres på arbejdsgiverne på de to andre områder. Hvis ikke, så ryger musketer-eden, siger Lene Hansen fra HK, der til daglig arbejder på kontoret på Solræd Bibliotek og er fællestilidsrepræsentant for HK'erne i Solrød Kommune.

- Der gambles med 400.000 offentligt ansatte og de borgere, en lockout vil ramme. Det er aggressivt og en overreaktion fra arbejdsgiverne. Man er villig til at lukke ned for velfærden og den offentlige service. Det ved jeg, mange frygter. Hvis en lockout ender med et regeringsindgreb, der ikke følger den private lønudvikling, vil det give et A og et B-arbejdsmarked, siger hun.